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Ekipler 2 yaşındaki Yusuf için seferber oldu

Ekipler 2 yaşındaki Yusuf için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen küçük çocuk için kurumlar alarma geçti.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaneye gidemeyen küçük çocuk için kurumlar alarma geçti.

Gölbaşı ilçesine Çataltepe köyüne bağlı İrice mezrasında yaşayan Yunus Arkçı'nın (2) gece geç saatte ateşi çıktı. Ailesi çocuğu hastaneye götürmek istedi ancak yoğun kar nedeniyle köyden çıkamadı. 112 ekiplerine bilgi verildi.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Özel İdare ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerine hastaya ulaşılması talimatını verdi. İş makinelerinin saatler süren çalışmasının ardından ailenin yaşadığı mezraya ulaşıldı. Burada hasta çocuğa yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Ekipler 2 yaşındaki Yusuf için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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