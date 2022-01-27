Ekipler, 12 yaşındaki engelli çocuk için seferber oldu

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'te karla mücadele ekipleri, yolu kapanan köyde rahatsızlanan bedensel engelli 12 yaşındaki kız çocuğu için seferber oldu.

Pervari ilçesine bağlı Ayvalıbağ köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı çeken Berfin Karaca'nın yakınları, 112 Acil Sağlık ve İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Ayvalıbağ köyüne giden karla mücadele ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla ekipler, Berfin Karaca ve ailesine ulaştı. Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan Karaca, tedavi altına alındı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa