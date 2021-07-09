Ekip Oyunu Filmi
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Ekip Oyunu Filmi

Ekip Oyunu Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Ekip Oyunu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ekip Oyunu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ekip Oyunu, ormanın derinliklerinde gerçekleştirilen ve birinci olanın büyük ödülle eve döneceği bir yarışmada olayların çığırından çıkmasıyla yaşananlara odaklanıyor.

Yönetmen: Muhammet Emre Aydın

Senaryo: Muhammet Emre Aydın

Oyuncular: Ahmet Özakbalık, Ali Kemal Yıldıran, Ayşegül Saygılı, Akif İnce, Ezgi Karaçam

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Ekip Oyunu

Yapımcı Firma: Pray Yapım

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: B Kare Film

Vizyon Tarihi: 03.09.2021

Ekip Oyunu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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