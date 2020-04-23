Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama
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Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama

Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlamaANTALYA'nın Kemer ilçesinde evinin bahçesinde oynarken jandarma aracını görünce hızla eve koşan görüntüsüyle yüzleri gülümseten minik Bayram Emir Karlı'ya, jandarma ekipleri 3'üncü yaş günü için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

23.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:28
Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama

Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde evinin bahçesinde oynarken jandarma aracını görünce hızla eve koşan görüntüsüyle yüzleri gülümseten minik Bayram Emir Karlı'ya, jandarma ekipleri 3'üncü yaş günü için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Yine evinin önünde otururken jandarma aracının geldiğini gören minik Bayram, bu kez içeri kaçmadı.

İlçeye bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı Sokak'ta oturan Mehmet ve Seher Karlı çiftinin oğlu Bayram Emir Karlı, 17 Nisan Cuma günü öğlen saatlerinde 5 aylık köpeği 'Lessi' ile evlerinin önündeki bahçede zaman geçirmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan Bayram Emir Karlı, yanında getirdiği çocuk sandalyesine oturdu. Bu sırada evlerinin önüne doğru gelen Tekirova Jandarma Komutanlığı'na ait ekip otosunu gören küçük Bayram Emir, sandalyesini alarak hızla eve doğru koştu. Bayram Emir Karlı'nın köpeği de peşinden içeri girdi. Minik Bayram'ın jandarma aracını görüp, içeri koştuğu o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

JANDARMA SÜRPRİZ YAPTI

Sosyal medyada yüzleri gülümseten görüntülerin ardından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Minik Bayram Emir'in doğum günü olduğunu öğrenen ekipler bu kez minik Bayram'ın 3'üncü yaş günü için evlerinin bahçesine gitti. Yine evin önündeki bahçede sandalyesinde oturan Bayram, bu kez karşısında jandarmayı görünce kaçmadı. Jandarma ekipleri ilk olarak Bayram Emir Karlı ile konuşurken, kurallara uyduğu için teşekkür etti. Ardından ekipler yanlarında getirdikleri yaş pasta ile hediyeleri Bayram Emir Karlı'ya verdi. Bayram Emir'e bir diğer hediye ise Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya'dan geldi. Minik Bayram Emir pasta ve hediyelerle çok mutlu oldu.

'BİZ DE ANLAMADIK NİYE OLDUĞUNU'

Jandarmanın yaptığı sürprizden dolayı teşekkür eden baba Mehmet Karlı, çocuklarının davranışına bir anlam veremediklerini belirterek, "Aslında biz hiç, Bayram Emir'e bu denli bir şeyler söylemedik. Normalde jandarmamızı zaten ülkemizdeki herkes gibi bizler de çok seviyoruz. Bayram Emir de işte sağdan soldan gördükleriyle birlikte ya çevreden etkilendi ya da haberlerde gördü o şekilde. Biz de içeride oturuyorduk. Jandarmayı görünce birden çocuk kaçtı, yani biz de anlamadık niye olduğunu. Normalde kendi de çok sever, buradan jandarma abileri geçtiğinde el sallar, onlara güler, birbirleriyle selamlaşırlar. Vallahi bilmiyorum neden olduğunu. Jandarmamıza çok teşekkür ederim öncelikle. Bizleri çok sevindirdi. Bizce bu olan çocuğumuzda ileriye dönük bir şey yaratmaz aksine jandarmayı daha çok sever" dedi.

Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a jandarmadan sürpriz kutlama

Kaynak: DHA

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