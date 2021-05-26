Ekinözü'nde uyuşturucu operasyonu
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Ekinözü'nde uyuşturucu operasyonu

Ekinözü'nde uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekinözü ilçesinde ikamet eden O.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, satışa hazır şekilde metamfetamin ile kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüphelinin Elbistan'a bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde bir yakınına ait boş evde de arama yapıldı. Bu ikamette de metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 25 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirilmiş oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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