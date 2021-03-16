Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
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Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi

16.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:21
Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi

Tekirdağ'da tarlalar ve meyve bahçelerinde hastalık konusunda çeşitli kontroller gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da tarlalar ve meyve bahçelerinde hastalık konusunda çeşitli kontroller gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince ilçede bulunan ekili alanlarda ve meyve bahçelerinde hastalık ve budama konusunda çeşitli incelemeler gerçekleştiriliyor.

Marmara Ereğlisi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede bulunan meyve bahçeleri kontrol edilerek, hastalıklarla mücadele ve budama teknikleri konusunda üreticilere uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri tarafından da, daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çiftçilere dağıtılan süt otu ekilişleri kontrol edilerek, yerinde tespitleri yapıldı. - TEKİRDAĞ

Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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