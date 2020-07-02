Ekinler biçildi, saman yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu başladı
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Ekinler biçildi, saman yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu başladı

Diyarbakır'da metrelerce yükseklikte saman yüklenen kamyonlar, trafikte tehlike saçıyor.

Ekinler biçildi, saman yüklü kamyonların tehlikeli yolculuğu başladı
02.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:31

Diyarbakır'da metrelerce yükseklikte saman yüklenen kamyonlar, trafikte tehlike saçıyor.

Sonbahar aylarında ekilen ürünlerin hasadının yapılmasıyla birlikte samanlara da ilgi artmaya başladı. Ekin hasadı yapıldıktan sonra satılan samanlar özellikle kışın sert geçen ve ağırlıklı olarak besi hayvancılığı yapılan Doğu Anadolu illerine sevk edilmeye başlandı. Çuvallara doldurulan samanlar daha sonra kamyonlara istifleniyor. Bu şekilde tonlarca ağırlığa ve metrelerce yüksekliğe ulaşan kamyonlar, karayollarında tehlike oluşturuyor. Özelikle rüzgarlı havalarda saçılan samanlar görüş açısını düşürürken, dar yollarda kazalara ve tehlikeli yolculuğa davetiye çıkarıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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