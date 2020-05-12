Ekinler arasından çıkan gelincik çiçekleri göz kamaştırdı Ekinler arasından çıkan gelincik çiçekleri göz kamaştırdı Adıyaman'da, ekinler arasında çıkan gelincik çiçekleri göz kamaştırdı.

Ekinler arasından çıkan gelincik çiçekleri göz kamaştırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ekinler arasında çıkan gelincik çiçekleri göz kamaştırdı.

Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi Narlı Kuyu mevkiinde bulunan ekinler arasında çıkan gelincik çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oldukça güzel bir manzara oluşturan gelincikleri görenler, gelinciklerin yanına gelerek burada gelinciklerin eşsiz güzelliğini yakından gördü. Bazı vatandaşlar gelincik toplarken bazı vatandaşlar ise gelinciklerle fotoğraf çekti. Havadan ve karadan görüntülenen gelinciklerin oluşturduğu manzarayı vatandaşlar herkesin görmesini istedi.

Ailece gelerek gelinciklere bakan Fahri Perişan ile kızı olan Hicret Perişan Savaş, "Oldukça güzel bir manzara ve bizlerde buraya gelerek bu manzarayı seyrediyoruz. Hem serinlik var hem de güzel bir görüntü" diye konuştu.

Kaynak: İHA