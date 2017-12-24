Ekinci'ye Ak Evler Projesiyle Yılın Başkanı Ödülü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde Ak Evler Spor Salonları projesiyle yılın belediye başkanı seçildi.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen yılın başarılı Belediye Başkanları ödül töreninde, 'Ak Evler Spor Salonları' projesiyle yılın belediye başkanı seçildi. Ödül töreni, Kayseri Belediye Kültür Merkezinde düzenlendi. Birçok il ve ilçe Belediye Başkanının katıldığı ödül töreninde Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de proje dalında yılın belediye başkanı ödülüne layık görüldü. 19 dalda, 1 milyon 100 bin oyun kullanıldığı anket sonucunda ödüle layık görülen Başkan Ekinci'ye ödülünü, eski Enerji Bakanı Kayseri Milletvekili Taner Yıldız takdim etti.



Ödül töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, projenin ülke genelinde rol model olmasını hedeflediklerini belirtti. Ekinci, "Bu ödüller bize büyük sorumluluk yüklüyor. Doğru bildiğimiz yolda çalışma tempomuzun armasına vesile olan bu ödülleri tüm Eyyübiyeliler adına alıyorum. Ak Ev Spor Salonları projesiyle gençliğe yatırımımız sürecek. Şu ana kadar 6 bin gence ulaştık. Hedefimiz kısa bir süre içinde bu sayıyı ikiye katlamak. Geleceğimizin teminatı olan gençliğin vatanına, milletine, bayrağına bağlı milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmesini amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA