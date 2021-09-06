Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümü Daikin'den geldi

Ekinci İnşaat tarafından Mersin'de yapımı sürdürülen çevre dostu Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümleri bugüne kadar birçok bina, rezidans, hastane, otel gibi projelerdeki başarıyla bilinen sektörün öncü markası Daikin'e teslim edildi.

Ekinci İnşaat tarafından Mersin'de yapımı sürdürülen çevre dostu Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümleri bugüne kadar birçok bina, rezidans, hastane, otel gibi projelerdeki başarıyla bilinen sektörün öncü markası Daikin'e teslim edildi.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, kendi enerjisini kendi üreten bir yaşam alanı olarak tanımlanan Ekinci Solaris, 28 bin metrekare alan içinde iki farklı büyüklükteki toplam 120 daireden oluşuyor.

Ekinci Solaris'in iklimlendirme çözümleri Daikin tarafından sağlanıyor. Projenin iklimlendirme çözümlerinde Daikin markasının tercih edilmesinde ise enerji verimliliği, teknolojik olarak alternatif markalara üstünlük, kurumsal yaklaşımdaki hassasiyet, cihaz ömrü, sessiz çalışma becerisi, satış öncesi, uygulama ve satış sonrası memnuniyet gibi kriterlerin yanı sıra Daikin'in çevreci yaklaşımı da etkili oldu.

Mersin'in özellikle Yenişehir bölgesindeki merkezi noktalarında sosyal donatıları yüksek projeler geliştiren Ekinci İnşaat, bugüne kadar 38 adet nitelikli projeye imza atarak inşaat sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ve vizyonuyla biliniyor.

Kentte kendine farklı ve güçlü bir yer edinen şirket, ilklerin öncüsü olma prensibiyle hareket ederken, bunun bir uzantısı olarak güneş enerjisi sistemi kullanılan Ekinci Solaris, kendi enerjisini kendi üreten, çevre dostu bir proje olarak öne çıkıyor.

Projenin konseptinin Daikin markasının çevreci ve yüksek teknolojili ürünleriyle en iyi şekilde örtüşmesi, yüksek verimlilik sağlaması, satış öncesi, uygulama ve satış sonrası memnuniyet gibi kriterler Daikin markasının tercih edilmesinde en büyük etkenler olarak öne çıktı.

Projedeki tüm alanlarda 156 adet toplamda 1248 HP kapasitede Daikin Mini VRV 8 HP dış üniteler, FXDQ ve FXSQ modeli iç üniteler ve 120 adet de Altherma ısı pompası kullanıldı.

Proje kapsamında çift fanlı Mini VRV 8 HP, boyutlarının küçük olması nedeniyle montaj avantajı sağlaması, kat bazında çözüme olanak vermesi ve sessiz çalışma nedeniyle seçilirken, düşük ses seviyeleri ve ince tasarımları nedeniyle de FXDQ ve FXSQ iç üniteler tercih edildi.

VRV sistem klimalar, Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümlerinde tercih edildi

Verilen bilgiye göre, Daikin'in mucidi olduğu VRV sistem klimalar, geniş uygulama alanları, yüksek enerji verimliliği ve çevre dostu gibi birçok özelliğiyle Ekinci Solaris projesinin iklimlendirme çözümlerinde de tercih edildi.

Cihaz, birçok iç ünite, tek bir bakır boru hattı ile tek bir dış üniteye bağlanabilme özelliği taşıyor.

Projede kullanılan FXDQ iç ünite modeli, 1,7-7,1kW kapasitelerine sahip gizli tavan tipi iç üniteler olarak öne çıkıyor. Konutların estetik tasarımlarına uygun olarak 20 santimetre yüksekliğe sahip bulunurken, düşük enerji tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC fan motoru ve düşük ses seviyesiyle dikkati çekiyor. Maksimum 55 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınca sahip bulunuyor ve farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılmasına imkan sağlıyor.

Projede kullanılan diğer FXSQ iç ünite modeli, 1,7-16,0kW geniş soğutma kapsitesine sahip, 24,5 santimetre yükseklikle son derece ince oluyor. Düşük enerji tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC fan motoru ve düşük ses seviyesiyle ekstra konfor sağlıyor. Maksimum 150 Pa'a kadar cihaz dışı statik basınca sahip bulunuyor ve farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılmasına olanak veriyor. Otomatik hava üfleme ayarı sayesinde hava hacmini ve statik basıncı ölçerek nominal hava akışı için gerekli ayarlamaları yapıyor.

Her iki modelde de çıkartılabilir/yıkanabilir/küf önleyici özellikteki reçine ağdan yapılı hava filtresi standart olarak cihaz üzerinde yer alıyor.

Drenaj pompası kiti ise standart olarak bulunuyor. Kablolu, kablosuz ve merkezi kumanda seçenekleri opsiyonel olup bina yönetim sistemlerine sorunsuzca bağlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu