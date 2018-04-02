Ekinci İstişare Toplantısına Katıldı

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Suşehri AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Ekinci, Belediye Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kadınların siyasette aktif olarak görev almalarının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kadınların heyecanlı olmasının kendilerini de diri ve heyecanlı tuttuğunu belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Hepimiz, gücümüzün yettiğince çocuğumuzdan, eşimizden, evimizden, işimizden feragat ederek AK Parti'ye gönül veren bayanlar olarak hizmet ediyoruz. Bunun için mahalle teşkilatlarının önemi çok büyük. İnanıyorum ki Suşehrili bayanlar bu hizmeti çok iyi başaracaklar. Herkese hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

AK Parti Suşehri Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik ise ilçede partilerinin 2 bin 115 üyesi bulunduğunu ifade ederek, her geçen gün üye sayısının arttığını dile getirdi.

Partilerine gönül verenlere teşekkür eden Çevik, "Bugün seçim olsa dahi biz kadınlar olarak her zaman hazırız. Suşehri AK Partiye gönül verdi, bizlerde gönül neferleri olarak çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i de makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.