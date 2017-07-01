Ekinci Gençlik Külliyesinde İncelemelerde Bulundu

Eyyübiye Belediyesi Başkanı Mehmet Ekinci, Osmanlı Mahallesi'nde toplamda 35 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanılan ve ilk etabı 9.500 metre kare olan Gençlik Külliyesinde incelemelerde bulundu.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Osmanlı Mahallesinde, Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına Gençlik Külliyesinde incelemelerde bulundu. Eyyübiye Belediyesi, Osmanlı Mahallesi, Osmanlı Parkı mesire alanı içerisinde iş makineleri ile patlama ve kırım yaparak, 35 bin metre karelik bir alan oluşturdu. Oluşturulan alan için bölgeye Gençlik külliyesi talimatını veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. 700 bin liralık kırım ve patlatma ile yaklaşık değeri 25 milyon TL olan alanı bölgeye kazandıran Eyyübiye Belediyesi, Gençlik Külliyesi için çalışmalara başladı. 3 etaptan oluşan külliyenin ilk etap çalışmaları 9.500 metre karelik alanı kapsıyor. İnşaat çalışmalarının startının verildiği alanı gezen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Ekinci,"Bir metre karelik alanımızın olmaması fiziki projeleri hayata geçirmemize engel olamaz" dedi.



Başlanılan inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiye Belediyesi olarak hep ifade ediyoruz, bir metrekarelik alanımız yok. Ama bir metrekare alan yok demek bizim fiziki projelerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyduğumuz alanlara da sahip olmayacağımız anlamına gelmez. Biz bu alanla ilgili daha öncede ifade ettiğimiz gibi yaklaşık 700 Bin liralık bir bedel ile bir patlatma gerçekleştirdik ve yaklaşık 35 Bin metre karelik alanı Belediyemize kazandırdık. Tabi 700 bin lira ile o patlattığımız yerde de elde ettiğimiz malzeme 2 milyon değerinde kırsal mahallelerimizi çamurdan kurtarmak için bu malzemeleri orada kullandık. Şimdi bu temin ettiğimiz belediyemize kazandırdığımız 35 Bin metrekarelik alanda da projelerimizi gerçekleştiriyoruz. 3 etap olarak gerçekleşecek olan projemizin genel adı gençlik külliyesi. Bunun içerisinde spor salonları olacak, hafta sonları gençlerimizin gelip konaklayacağı kampa girecekleri alan ve tabi ki kamp dışında da kalan zamanlarda eğitim görebilecekleri eksik kaldıkları hususta eğitim görebilecekleri bir merkez olacak. Şimdi ilk etabına başlıyoruz. 2'nci ve 3'üncü etaplar ise inşallah önümüzdeki yıl bitirilecek ve dolayısı ile Osmanlı mahallesinde bu güzel mekanda güzel gençlerimize güzel bir gençlik külliyesi kazandırmış olacağız. Yine ifade etmek gerekirse 35 bin metrekarelik bir alanda bu projemizi gerçekleştiriyoruz ve bu 35 bin metrekarelik alan yanındaki 7 bin metrekarelik alan ile birlikte yaklaşık 25 milyon liralık değerindeki bu alanımızda 700 bin liralık bedel ile Belediyemize kazandırdık" diye konuştu. - ŞANLIURFA