Ekinci'den Orpheus'un Aşkı
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Ekinci'den Orpheus'un Aşkı

12.12.2020 23:22 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:27
Ekinci'den Orpheus'un Aşkı

Sanatçıya şarkılarında Endülüs esintileri, Flemenk gitarlar, Anadolu'nun bağlama, kaval ve ney sesleri eşlik ediyor.

Sanatçıya şarkılarında Endülüs esintileri, Flemenk gitarlar, Anadolu'nun bağlama, kaval ve ney sesleri eşlik ediyor. Ekinci, ana tema olarak insanlığın yol aldığı tarihsel döngüleri de yansıtmayı hedefleyen, müzikal bir bilinç yolculuğunu belirledi.

Albümdeki 5 şarkının prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, İlkay Dinsever yaptı. 

Albümün ilk videosu "Uyanış (Fomalhaut)" şarkısı için, sanat yönetmeni Anıl Çezik tarafından tasarlandı ve yine çok yaratıcı ve çok sade bir anlatım tarzıyla müzikseverle buluştu.

Kaynak: Hürriyet

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