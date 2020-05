Ekinci'den Dünya Çifçiler günü mesajı 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ülke kalkınmasının baş mimarı olan çiftçilerin daha bol kazanç elde etmelerini sağlamak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla AK Partinin büyük çaba gösterdiğini ifade etti.

Ekinci mesajında, "Çiftçilerimizin ve üretimlerinin değerlerini yitirmemek daha da yükseltmek için belediyemiz olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Ülkemizin ve pazarlarımızın tarımsal üretiminin her kademesinde alın teri olan çiftçi kardeşlerimizin üretim ve verimliliğin arttırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerinin Dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınması tarımsal kalkınmamızda büyük yol almamızı sağlayacaktır. Her türlü zorluğa rağmen ülkemizin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde soframıza ulaşan en güzel sebzeyi, meyveyi, tahılı ve ekmeğin üretiminde alın teri döken, çaba harcayan ve emek sarf eden çiftçi kardeşlerimizin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü kutluyor, ürünün bereketli ve gerçek değerini bulacağı iyi bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA