Ekinci'den Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, "Bizi hep ayırdılar. Birine yerli, birine yabancı dediler, birine Türk birine Kürt dediler, birine Alevi dediler, birine Sünni dediler. Halbuki hepimiz Malatya'nın birer mensubuyduk birer seçmeniydik ve Battalgaziliydik. Bu yapı bizi ayırmaya çalıştı ama başaramadı. Başaramayacaklar" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SS Bilimin Işığında Birlik Kooperatifi Başkanı Zeki Akdağ, "Başkanımı ben yıllar öncesinden tanıyorum. Çok takdir ettiğimiz, çalışmalarını saygı ile mutluluk ile izlediğimiz bir insandır. Kendisinin mücadelesini takdir ile izliyorum. Yıllardır halkın içinde halk ile bütünleşerek halk ile beraber bir siyasi mücadele yürütmektedir. Bu çok saygı değer mücadeledir. Kendisine şimdiden büyük başarılar diliyorum. Halkımız için Battalgazimiz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci ise,"Biz Başkanımın övgülerine mahzar olmak için gayret çabamızdan taviz vermeyeceğiz. Bizim bir hedefimiz var. Dün biz bağımsız bir hareket başlattık. O günün şartlarında bu bağımsız hareketimizin asıl sebebi toplumun bağımsız olarak bir araya gelip bir birliktelik oluşturmasıydı. Bu, bugüne kadar önemsenmeyen bir hareketti. Onların tabiri ile azınlık dedikleri fakat farkında olmadıkları toplumumuz bu harekete nasıl destek verdiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Zamanında bizi azınlık gördüler çünkü bugüne kadar bizi hep böldüler" diyen Ekinci, "Bizi hep ayırdılar. Birine yerli, birine yabancı dediler, birine Türk birine Kürt dediler, birine alevi dediler, birine Sünni dediler. Halbuki hepimiz Malatya'nın birer mensubuyduk birer seçmeniydik ve Battalgaziliydik. Bu yapı bizi ayırmaya çalıştı ama başaramadı. Başaramayacaklar" dedi.

"Oylarımız alırlar bizim sırtımıza basarak belli yerlere gelirler. Onlar olur ağa, beyefendi biz oluruz maraba" diye sözlerine devam eden Ekinci, "Biz ise gerek hizmette gerek gelişmede temsili açıda her kesimin bulunacağı bir yerel yönetim örneğini sergileyeceğiz. Bunun temelini zaten attık. Dün Belediye Meclis Üyelerimizi kurarken bunun en güzel örneğini yaşadık. Şu anda her kesime hitap eden bir Meclis kurduk. 31 Mart akşamı sandık sonuçları açıldığında bizlere 'azınlık' diyenler bu toplumun gücünü bir daha görecektir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA