Ekinci'den 19 Mayıs Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik Spor ve Bayramını ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Ekinci mesajında," 19 Mayıs 1919'da Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal önderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Ecdadımızın bu kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu kendimize kılavuz edersek bu ruh, daha müreffeh ve güçlü yarınlar için azimle çalışmamızı ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacaktır. Kim olduğunu, hangi tarih ve kültüre sahip olduğunu bilen bir nesil, geleceğini daha sağlam temeller üzerine kuracaktır. Bizi biz yapan ve diğerlerinden farklı kılan tüm yönlerimizin bilincinde olan bir gençlik, ülkemizin geleceğini inşa etme noktasında en büyük gücümüz olacaktır. İlçemiz sınırları itibariyle çok genç bir nüfusa sahiptir. Bunun bilince olarak gençliğe verdiğimiz önem her geçen gün artarak devam etmektedir. Gençliğin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olması için de yaptığımız çalışmalarla yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizlerin böylesine değer verdiği gençliğin de İçerde ve dışarda her türlü şer odağına karşı umudumuz olduğunun bilincindeyiz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA