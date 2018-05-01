Ekinci'den 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili yazılı mesaj yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yayımladığı mesajında tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı. Ekinci, 1 Mayıs'ın huzur ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenlerin dayanışma günü olduğunu belirtti. Ekinci mesajında, "Birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramını en derin duygularımla kutlarım. Bizlere düşen sadece bu günde değil her zaman, İşçi ve emekçi kardeşlerimizin yaşadığı zorlukların ve sorunların aşılması yönünde daha çok çaba göstermek. Ben bir kez daha bu günün birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanan kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA