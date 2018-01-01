Ekinci: "Çocuklar Dünyanın Geleceğidir"

Mersin Barosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında çocukların suç sayılan olumsuz davranışlardan kaçınmaları ve karşılaşacakları cezai neticelerden zarar görmelerinin önlenmesi amacıyla okullarda "Suç Sayılan Davranışlar ve Hukuki Sonuçları" konulu eğitim verilmeye devam ediliyor.



Son olarak Mersin Barosu avukatları, 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde eğitim verdi. Avukat Tülay Sevgi Can ve Kamil Ekinci tarafından hazırlanan "Yargıtay Kararları Işığında, Çocukların Okulda ve Günlük Yaşamlarında Birbirlerine Göstermiş Oldukları ve Türk Ceza Kanunu Anlamında da Suç Teşkil Eden Davranışlar" ve "Suç Sayılan Olumsuz Davranışların Hukuki Sonuçları" konulu eğitim verildi. Ekinci, "Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak vermiş olduğumuz eğitimlerle, çocuklarımızda suç sayılan davranışlar konusunda farkındalık yaratıp, suça sürüklenen çocuk sayısını azaltmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız dünyanın geleceğidir, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızı bu önemli konuda ne kadar çok eğitirsek, geleceğe o kadar doğru yönde ilerleyen çocuklar yetiştirmiş oluruz" dedi.



Okul yönetimi ve öğrenciler de eğitimlerden dolayı Mersin Barosu avukatlarına teşekkür ettiler. - MERSİN