Ekin Uzunlar Babalar Günü'nde sahne aldı

Bağcılar Belediyesi ve ve Gönül Bağı Platformu'nun, Babalar Günü için düzenlediği konserde Karadeniz müziğinina sevilen ismi sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı.

Bağcılar Belediyesi ve ve Gönül Bağı Platformu'nun, Babalar Günü için düzenlediği konserde Karadeniz müziğinina sevilen ismi sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Konser sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Uzunlar, sahne performansı ve kemençe resitali ile dinleyicilerin beğenisini topladı.

Programda sanatçı, 'Hüznün Gemileri', 'Bahar' gibi şarkılarını seslendirdi. Uzunlar, izleyenlere süpriz yaparak, müzik dünyasına yeni giriş yapan İrem Güral'ı da sahnesinde konuk etti.

TADINA DOYULMAZ BİR MÜZİK ZİYAFETİ

Konseri sahne önünden izleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ünlü sanatçıya katılımından dolayı teşekkür etti. Çağırıcı, "Bizlere tadına doyulmaz bir müzik ziyafeti sunan Ekin Uzunlar'a tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Uzun zamandır müziğe hasrettik. Bu akşam gerek duygusal gerek de eğlenceli dakikalar yaşayarak müziğe doyduk. Ekran başındaki vatandaşlarımızın da güzel zaman geçirdiğini düşünüyorum. Bu vesileyle de tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

"BABASINI KAYBEDENLERE DE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Pandemi yüzünden müzikseverlerle uzun bir süre ayrı kaldıklarını söyleyen Uzunlar ise "Sıkıntılı ve zor bir süreç yaşadık. Çok kayıplarımız oldu çok üzüldük ama az kaldı. Bu süreci atlatmamızda emeği geçen sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda daha güzel ve büyük konserlerde birlikte olacağız. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Ben babamı 2002 yılında kaybettim. Babasını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Güzel bir günde burada olmaktan da çok mutluyum. Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya bu organizasyondan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı