Ekin Teknoloji'ye Golden Brıdge'den İki Ödül

– Türkiye'nin yazılım ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştiren ve dünya akıllı şehirler pazarının en önemli aktörlerinden Ekin Teknoloji, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ödüle daha layık görüldü.



Ekin Teknoloji, dünya genelinde sektörünün en yenilikçi ürün ve şirketlerine verilen Golden Bridge Ödülleri'nde, Enformasyon Teknolojileri alanında 'Yılın En Yenilikçi Şirketi' kategorisinde 'Altın Ödül' aldı. Aynı yarışmada, Ekin Teknoloji'nin tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen mobil devriye sistemi Ekin Patrol, 'Yenilikçi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri' alanında 'Gümüş Ödül'ün sahibi oldu. Her yıl düzenlenen Golden Bridge Ödülleri uluslararası arenada çeşitli kategorilerde 'dünyanın en iyilerini' belirliyor. Dünyada farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların yenilikçi ürün ve hizmetleri yarışma kapsamında değerlendiriliyor. Ekin Teknoloji, ödüllerini 18 Eylül Pazartesi günü San Francisco'da düzenlenecek '2017 Kırmızı Halı Golden Bridge Ödül Töreni'nde alacak.



Ekin Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin, aldıkları ödüllerin motivasyonlarını artırdığını söyledi. Ekin, "Ülkemizin bilişim alanında yazılım ve donanım teknolojileri geliştirme konusunda önemli bir güce ulaştığını göstermesi bakımından aldığımız ödüllerin önemi büyük. Günümüzde dünyanın hemen her yerinde kalabalık mekanlarda, sınır kapılarında, otoyollarda, havaalanlarında güvenli ve akıllı şehir teknolojilerine duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Bir Türk şirketi olarak uluslararası arenada dünya devleriyle rekabet ederek ülkemizi temsil etmekten, gittiğimiz ülkelere Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojileri götürmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.



Dünyanın ilk ve tek mobil devriyesine ABD'den bir ödül daha



Ekin Teknoloji'nin geliştirdiği dünyanın ilk akıllı devriye sistemi olan Ekin Patrol, daha önce de '2015 – 2016 Stevie Ödülleri-En İyi Ürün', 'CES 2017 –İnovasyon Onur Ödülü', 'German Design 2017-Jüri Özel Ödülü' ve 'A Design 2015–Güvelik ve Denetim Ürün Tasarımı Gümüş Ödülü' gibi birçok uluslararası ödüle layık görülmüştü. 360 derecelik görüş alanı ile geniş bir gözetleme imkanı sunan ve gerçek zamanlı yüz tanıma yapabilen Ekin Patrol, etrafındaki hareketli ya da park halindeki tüm araçların plakalarını otomatik olarak algılayabilme özelliğine sahip. Algılanan plakanın kara listede olması durumunda ise Patrol sisteme alarm gönderiyor. Görüş açısında bulunan insan yüzlerini anında görüntüleyerek veri bankasına aktaran Patrol, mevcut veriyi sistemdekilerle eşleştiriyor ve yüzlerin yüksek doğruluk oranında tanınmasını sağlıyor. Ekin Patrol, araçların hız tespitinde de yüksek başarı oranına sahip. Tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği Ekin Patrol, sadece şüpheli anı veya hatalı durumu değil, tüm akışı kaydediyor. Böylelikle güvenlik birimleri şüpheli kişi ve durumların kolayca peşine düşebiliyor, anında müdahale mümkün oluyor.



GÜVENLİ ŞEHİRLER MÜMKÜN



Ekin Teknoloji'nin sistemlerinin dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin güvenliğini sağladığına dikkat çeken Akif Ekin, "Güvenli şehir teknolojilerimizin ve sistemlerimizin kullanıldığı şehirlerde ihlal ve suç oranlarının ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. Örneğin Abu Dabi'de sistemlerimizin kullanılmasının ardından ölümlü trafik kazaları yüzde 34 oranında azaldı. Dünyada şehir güvenlik endeksi araştırmalarına bakıldığında Abu Dabi'nin en güvenli şehirler arasında yer aldığı görülüyor" dedi. - İstanbul