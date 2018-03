Ekin Teknoloji, Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin bilişim ihracatı şampiyonu Ekin Teknoloji, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Şehirlerin daha güvenli ve huzurlu olması için geliştirdiği ürünlerle güvenli şehir teknolojilerine küresel ölçekte yön veren Ekin Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü tarafından düzenlenen "20. Ulusal Kalite Günleri"ne katıldı.

Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryum'unda 20'incisi düzenlenen etkinlikte Ekin Teknoloji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Ekin konuşmacı olarak yer aldı. Şirketlerin üst düzey yöneticileri ile üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencileri buluşturan 20. Ulusal Kalite Günleri'nde gençlere iş hayatında başarı yolu için tavsiyelerde bulunan Akif Ekin, disiplin, istikrarlı çalışma ve inovatif bakış açısı ile fark yaratmanın mümkün olduğunu söyledi.

Stuttgart Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümünü tamamlayıp, yüksek mühendis olarak mezun olduktan sonra Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen Hermes uzay gemisinin üretim aşamasında araştırmacı olarak görev alan Akif Ekin, 1998 yılında Türkiye'ye gelerek teknoloji alanında küresel bir marka çıkarma sürecini de katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'nin en aktif iş ve kariyer etkinliklerinden biri olan buluşmada, sektörde 20'nci yılını kutlayan Ekin Teknoloji'nin tasarımı, yazılımını ve donanımını geliştirdiği güvenli şehir çözümlerinin dünyanın 10 ülkesinde, 22 şehrinde kullanıldığını söyleyen Akif Ekin; "Geçmişimiz geleceğimizi şekillendiriyor. Bugün yaptığımız her şey, edindiğimiz her tecrübe bizi bekleyen hayatın altyapısını oluşturuyor. Uçaklara olan ilgim, bu alanda bir şeyler yapabilmem için uçaklarla ilgili kendimi eğitmemi sağladı. Bu alana yönelik aldığım eğitimler, staj dönemim, çalıştığım yerler beni şu anda bulunduğum, bambaşka bir alana yönlendirdi. Şimdi geldiğimiz noktada, Ekin Teknoloji olarak şehirlerde suç oranlarını azaltmak için kullanılan teknolojilere yön veriyoruz. Geliştirdiğimiz, birbiriyle iletişim kurabilen gözetim araçları ve bunların tek bir merkezden yönetilmesini sağlayan yazılımımızla daha güvenli, bütüncül gözetilen şehir ve alanlar inşa ediyoruz. Ürünlerimiz, AVM'lerden stadyumlara, şehir merkezlerinden havaalanları ve sınır bölgelerine kadar toplumsal hayatımızın geçtiği her yerin çok daha güvenli olabilmesi için kullanılıyor. Güvenli şehir gözetim sistemimiz sayesinde sadece şehirdeki kural ihlalleri değil, yüz tanıma, plaka tanıma ve hız tespitleri tespit edilebiliyor. Polis tepe lambalarını, bisikletlerini akıllı hale getirerek geliştirdiğimiz ürünlerimiz, Türk mühendislerinin başarısını dünyaya duyurdu" dedi.

Ekin Teknoloji'nin kendisi önderliğinde son yıllarda yapay zeka ürünler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Akif Ekin şöyle konuştu; "1998'de kurulan Ekin Teknoloji bugün uluslararası bir marka haline geldi. İstanbul merkez olmak üzere, New York, İsviçre, Stuttgart, Abu Dabi, Ankara, Bakü ve Dubai'deki ofislerimizde güvenli şehir teknolojilerine yön vermek için çalışıyoruz. Bugüne kadar 500'den fazla Şehir Güvenlik Komuta Kontrol merkezi kurarak uluslararası alanda kendimizi ispatladık. Golden Bridge Awards, CES Innovation Awards ve German Design Awards gibi dünyanın en prestijli ödüllerine layık görüldük. 20 yıldır inovasyona ve sürekli gelişime odaklanarak yaptığımız çalışmalar sayesinde 2018 yılına Türkiye'nin bilişim ihracat şampiyonu olarak başladık. Günümüz imkanları dolayısıyla siz genç arkadaşlarımız için gelişim, inovasyon bir hedef değil hayatın bir parçası. Bunu çok çalışmayla perçinlediğiniz başarı her zaman sizinle olacaktır."