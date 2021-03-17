Ekin Olcayto ölümden döndü... Mama kabı boğazına battı
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Ekin Olcayto ölümden döndü... Mama kabı boğazına battı

17.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:41
Ekin Olcayto ölümden döndü... Mama kabı boğazına battı

Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı.

Seramik kabın kırılan parçaları, ünlü sunucunun boğazına ve çenesine battı. Evinde bulunan arkadaşları tarafından Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olcayto, hastanede plastik cerrah olmadığı için Acıbadem Maslak Hastanesi'ne götürüldü. Dün ameliyata alınan Olcayto'nun taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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