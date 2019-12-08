Ekin Olcay Taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı
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Ekin Olcay Taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı

BİLSEM öğrencisi 13 yaşındaki Ekin Olcay Taşbaşı, 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

08.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:30
Ekin Olcay Taşbaşı 13 yaşında resim sergisi açtı
BİLSEM  öğrencisi 13 yaşındaki Ekin Olcay Taşbaşı, 3 yaşından beri çizdiği resimlerle sergi açtı.

Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğrencisi Ekin Olcay Taşbaşı, resim sergisi açtı. Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda düzenlenen "Kendimi bildim bileli" isimli sergide, Taşbaşı 3 yaşından beri çizdiği resimleri sergiledi. Türkiye'de resme olan ilginin az olduğunu belirten Ekin Olcay Taşbaşı, "Bu algıyı yenmek istiyorum ve yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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