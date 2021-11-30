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EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADANA (DHA) - ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yıldız'ın en son telefonda görüştüğü Tolga A.'nın genç kadının vurulduğu bodrum kata geldiği saptandı.

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

BODRUMA GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız'ın en sonra Tolga A. ile telefonda görüştüğünü belirlendi. Tolga A.'nın bu görüşmeden sonra Ekin Gökçe Yıldız'ın tabancayla vurulduğu binanın bodrum katına girdiği de saptandı. Yıldız ve Tolga A.'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı.

Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, dün gece Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler eve baskın yaparak Tolga A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tolga A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

EKİN'İN KATİL ZANLISI YAKALANDI

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