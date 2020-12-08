Ekin: İki kez ölümle burun buruna geldim
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Ekin: İki kez ölümle burun buruna geldim

08.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:29
Ekin: İki kez ölümle burun buruna geldim

Ancak burada bir kez daha hastalandı.

Ancak burada bir kez daha hastalandı. Üstelik bu kez akciğer ve kanda iltihaplanma da tespit edildi. Yeniden tedavi gören Ekin, sevenlerini Covid-19'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı: "Hayatımın en zor günlerini yaşadım. 'Ben atlattım, artık bana bir şey olmaz' demeyin. İki kez ölümle burun buruna geldim. Lütfen kendinizi koruyun. Sağlık dışında hiçbir şey önemli değil."

Kaynak: Hürriyet

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