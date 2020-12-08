Ekin: İki kez ölümle burun buruna geldim

Ancak burada bir kez daha hastalandı. Üstelik bu kez akciğer ve kanda iltihaplanma da tespit edildi. Yeniden tedavi gören Ekin, sevenlerini Covid-19'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı: "Hayatımın en zor günlerini yaşadım. 'Ben atlattım, artık bana bir şey olmaz' demeyin. İki kez ölümle burun buruna geldim. Lütfen kendinizi koruyun. Sağlık dışında hiçbir şey önemli değil."

Kaynak: Hürriyet