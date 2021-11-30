Ekin Gökçe'yi kim öldürdü? Ekin Gökçe'nin katili bulundu mu? Müge Anlı Ekin Gökçe olayında son dakika

Müge Anlı'da olay yaratan Ekin Gökçe cinayetinin katili aranıyor. Ekin'in katil zanlısı iddia edilen Tolga bulundu mu? Ekin Gökçe'yi kim öldürdü? Ekin Gökçe'nin katili bulundu mu?

EKİN GÖKÇE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olay, saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin Ekin Gökçe Yıldız olduğu belirlendi.

EKİN GÖKÇE'NİN KATİLİ BULUNDU MU?

Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kadın Ekin Gökçe Yıldız'ın şüphelileri yakalandı. Apartmandaki 2 kişi gözaltına alınırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen Ekin Gökçe Eker'in erkek arkadaşı Ebubekir T.'yi yakalandı ve sorgulandı. Ekin'in katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A., Müge Anlı'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekin'in en son telefonda görüştüğü Tolga A.'nın genç kadının vurulduğu bodrum kata geldiği kanıtlandı. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te Ekin Gökçe'nin katili aranıyor.

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