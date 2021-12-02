Ekin Gökçe cinayeti Adana son durum nedir? Müge Anlı Ekin Gökçe'nin katili kim, tutuklandı?

Ekin Gökçe cinayeti Adana son durum nedir? Müge Anlı Ekin Gökçe'nin katili kim? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

EKİN GÖKÇE CİNAYETİ OLAYI NEDİR?

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

EKİN GÖKÇE'NİN KATİLİ KİM?



Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Yıldız'ın en son telefonda görüştüğü Tolga A.'nın genç kadının vurulduğu bodrum kata geldiği saptandı.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

BODRUMA GELMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız'ın en sonra Tolga A. ile telefonda görüştüğünü belirlendi. Tolga A.'nın bu görüşmeden sonra Ekin Gökçe Yıldız'ın tabancayla vurulduğu binanın bodrum katına girdiği de saptandı. Yıldız ve Tolga A.'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı.

Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, dün gece Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler eve baskın yaparak Tolga A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tolga A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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