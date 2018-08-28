Ekin'e Dolar Yağdı

Diyarbakırda sahne aldığı bir düğünde havada uçuşan dolarlar altında programına devam eden sanatçı kimse çok şükür döviz sarsıntısından etkilenmemiş ifadesinde bulundu. Memleketimizin her zorluğu olduğu gibi bunuda alnının akıyla atlattığını sözlerine ekleyen Ekin "Neredeyse 1 çuval dolar saçıldı, benim karşılaştığım ender sahnelerden biriydi" dedi.