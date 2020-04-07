Ekin Beril canlı konserle evlere konuk oluyor
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Genç, Magazin

Ekin Beril canlı konserle evlere konuk oluyor

Cover şarkıları ile dikkati çekip Uzayın Dibi albümüyle dinleyiciyle buluşan Ekin Beril, Demirören Medya'nın başlattığı müzik hareketine katılıyor.

07.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:21
Ekin Beril canlı konserle evlere konuk oluyor

Cover şarkıları ile dikkati çekip Uzayın Dibi albümüyle dinleyiciyle buluşan Ekin Beril, Demirören Medya'nın başlattığı müzik hareketine katılıyor. Beril, bu kez şarkılarını canlı yayında sağlık çalışanları için söyleyecek.

Genç müzisyen Ekin Beril, karantina günlerinde müzikseverleri yalnız bırakmıyor. Demirören Medya'nın "evde kal" çağrısı yaptığı '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine destek veren Ekin Beril evinden yapacağı canlı yayınla mini bir konser verecek. "Karantina günleri diye moral bozmuyoruz" diyerek sosyal medyada 'Her Şey Yolunda' adlı moral şarkısını da takipçileriyle paylaşan genç müzisyen, sağlık çalışanlarına da mesaj veriyor. Beril, "Bizim için her türlü riski alarak, var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" diyor.

Ekin Beril'in sesi ve müzikleriyle renk katacağı canlı yayın, 7 Nisan Salı günü 21.05'te @ekinberil Instagram hesabından yayınlanacak. '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.


Kaynak: DHA

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