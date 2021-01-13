Ekin Barış Özenir, Capelle-la-Grande Yıldırım Satranç Turnuvası'nda kategori birincisi oldu
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Ekin Barış Özenir, Capelle-la-Grande Yıldırım Satranç Turnuvası'nda kategori birincisi oldu

13.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:06
Ekin Barış Özenir, Capelle-la-Grande Yıldırım Satranç Turnuvası'nda kategori birincisi oldu

Milli satranççı Ekin Barış Özenir, Capelle-la-Grande Yıldırım Turnuvası'nda kategori birinciliği elde etti.

Milli satranççı Ekin Barış Özenir, Capelle-la-Grande Yıldırım Turnuvası'nda kategori birinciliği elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIDE Ustası (FM) Ekin Barış Özenir, ilk defa çevrim içi düzenlenen ve Baadur Jobava, GATA Kamsky gibi önemli isimlerin de katıldığı Capelle-la-Grande Yıldırım Turnuvası'nda birçok büyük ustayı (GM) yenerek 2200-2400 ELO kategorisinde birinci oldu.

Turnuvada oynayan bir diğer milli sporcu GM Vahap Şanal gibi 11 turda 8 puan elde etmeyi başaran FM Ekin Barış Özenir, böylece averajla 11. sırada turnuvayı tamamlayan Vahap Şanal'ın hemen ardından 12. sırada yer aldı.

Organizasyonu milli sporculardan Uluslararası Usta (IM) Işık Can 31'inci, FM Feridun Öney 73'üncü, Remel Öney ise 186'ncı sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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