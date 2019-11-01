Ekimde mevcut inşaat işleri seviyesi 2,7 puan arttı

01.11.2019 13:10

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) aylık sektör raporuna göre, toparlanma eğiliminin sürdüğü ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,7 puan daha arttı.

Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD'ın, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Ekim 2019 Sektör Raporu"na bakıldığında inşaat sektörü güven endeksinde artış ekim ayında da devam etti.

İnşaat sektörü güven endeksi haziran ayındaki sınırlı düşüşün ardından izleyen dört ay içinde kademeli ve temkinli bir artış gösteriyor. İnşaat sektörü güven endeksi ekim ayında 2 puan daha arttı.

İnşaat sektörü güven endeksinde yaşanan bu artış ile güven seviyesi bu yılın zirvesi olan nisan ayına da yaklaştı. İnşaat sektörü güven endeksinde toparlanma yaşanmakla birlikte güven seviyesi geçmiş yıllara göre düşük seviyelerde bulunuyor.

Mevcut inşaat işleri seviyesi ekim ayında 2,7 puan arttı

Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,7 puan daha arttı. Eylül ayındaki sıçrama sonrası artış eğilimi sürdü. İnşaat işleri mevcut seviyesi ocak ayındaki sert düşüşün ardından artış eğilimine girdi ve mayıs ayına kadar yükseldi, haziran ayında uzun bayram tatili ve siyasi beklentiler ile mevcut işlerde düşüş gerçekleşti. Temmuz-ekim döneminde ise mevcut inşaat işleri seviyesi 13,5 puan artış gösterdi.

Mevcut inşaat işleri seviyesi geçen yıllar ile karşılaştırıldığında halen düşük kalmakla birlikte toparlanma eğilimi sürüyor. Makro ekonomik göstergeler ile mali göstergelerde sağlanan göreceli istikrar ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler inşaat sektöründeki işleri de olumlu etkilemeye devam ediyor.

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos ve eylül aylarında da yükselmişti. Bu artış ekim ayında da 4 puan olarak gerçekleşti. Yeni alınan inşaat işlerinde toparlanma ivme kazanmaya başladı.

Dip seviyeden dönüş oldu ve bu seviyeden uzaklaşılmaya başlandı. Yeni alınan iş siparişleri seviyesi geçen yılın eylül seviyesine yaklaştı. Ancak kalıcı iyileşmenin mevcut performans ile zaman alacağı öngörülüyor.

Türkiye-ABD ticaret hedefine sektörden önemli katkı

Türkiye ile ABD arasında karşılıklı ticaretin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi bulunuyor. İki ülkenin karşılıklı, dengeli bir ticaret içinde olması ve orta vadede ihracat ve ithalatın 50'şer milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye'nin ABD'ye yönelik ihracat potansiyeli olan sektörler içinde inşaat malzemeleri sanayisi önemli bir yer tutuyor.

ABD dünyanın en büyük inşaat malzemeleri ithalatçısı ülke konumunda yer alıyor. 2018 yılında 118,47 milyar dolar tutarında inşaat malzemeleri ithalatı yapan ABD hemen hemen tüm inşaat malzemeleri ürünlerini önemli ölçüde ithal ediyor.

Aydınlatma cihazları, elektrik malzemeleri, demir çelik boru ürünlerinde ithalat 11'er milyar doların üzerinde seyretti. Yalıtımlı kablolar ithalatı 7,65 milyar dolar, musluk vana ve valf ithalatı 9,3 milyar dolar, plastik inşaat malzemeleri ithalatı 8,1 milyar dolar ve ağaçtan inşaat malzemeleri ithalatı 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük inşaat malzemesi pazarı ABD

Türkiye'nin 2018 yılı itibarıyla ABD'ye inşaat malzemeleri ihracatı 1,41 milyar dolara ulaştı. 2018 yılı itibarıyla Türkiye'nin en büyük inşaat malzemeleri pazarı ABD oldu. ABD pazarında yüzde 1,2 paya sahip olan Türkiye, ABD pazarına hemen hemen tüm ürünlerde ihracatçı olmakla birlikte miktar, değer ve pay olarak bazı sektörler öne çıkıyor. İşlenmiş taşlar ihracatı 288,4 milyon dolar ile yüzde 10,5 pazar payı aldı.

Demir çelikten boru ihracatı 239,6 milyon dolar, demir çelikten profil ihracatı ise 214,3 milyon dolar oldu. 2018 yılında çimento ihracatı 118 milyon dolar, alüminyumdan inşaat malzemeleri ihracatı 105 milyon dolar ve musluk vana ve valfler ihracatı ise 106,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Seramik kaplama ihracatı 2018 yılında 86,6 milyon dolar oldu. Demir çelikten cıvata ve somunlar ile yine kilitler ve donanım eşyası ihracatı da göreceli olarak yüksek gerçekleşti.

ABD özellikle Trump yönetiminde altyapı yatırımlarına ağırlık veriyor. Yine son yıllarda konut ve konut dışı inşaat faaliyetlerinde önemli gelişme yaşanıyor. 2019 yılında ABD'de yıllık inşaat harcamalarının 1,3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Bu çerçevede ABD'nin inşaat malzemesi ithalatı da artışını sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde, Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin, ABD'ye yönelik mevcut ihracatı ile ticaretin geliştirilmesinde ve ihracatın artırılmasında önemli bir işlev görmesi bekleniyor.

Kaynak: AA