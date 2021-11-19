Ekimde kurulan şirket sayısı azaldı

BAYBURT (DHA) - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kurulan şirket sayısının ekimde, önceki aya göre yüzde 8,3 azaldığını açıkladı.

TOBB'un yayımladığı ekim ayı istatistiklerine göre, 2021'in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı. 2021'in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,9 oranında arttı.

Ekim 2021'de kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,3'ü anonim şirket, yüzde 1,3'ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,0'i İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,0'ı İzmir'de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2021 yılında toplam 90 bin 918 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 77 bin 973 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 55,2'sini, 11 bin 739 anonim şirket ise yüzde 44,8'ini oluşturdu. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 13,8 oranında arttı.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet