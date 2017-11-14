Ekimde Küresel Petrol Üretimi Arttı

Küresel petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre günlük 100 bin varil artışla 97 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşirken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı da yüzde 88'den 96'ya yükseldi.



Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, OPEC'in ham petrol üretimi ekimde bir önceki aya oranla günlük 80 bin varil azalışla 32 milyon 530 bin varile geriledi.



Ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise 6 milyon 940 bin varili buldu. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 470 bin varil oldu.



OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı eylülde yüzde 88 iken, ekimde bu oran yüzde 96'ya yükseldi. Üretim kısıntılarına uyum oranı, ocak-ekim döneminde yüzde 87'ye ulaştı.



Üretimde en çok düşüş günlük 90 bin varil azalışla Irak'ta gerçekleşti. Irak'ı, günlük 60 bin varil düşüşle Cezayir izledi.



Geçen ay OPEC içinde en fazla üretim artışı günlük 80 bin varille Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Onu, günlük 60 bin varil artışla Kuveyt takip etti.



Geçen ay OPEC dışı ülkelerin petrol üretimi günlük 205 bin varil artarak 58 milyon 50 bin varile yükseldi. Böylece, küresel petrol arzı ekimde bir önceki aya göre günlük 100 bin varil artarak 97 milyon 500 bin varil oldu.



IEA tahminlerine göre, 2018'de OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ortalama 1 milyon 440 bin varil artacak.



Rapora göre, 2018'de küresel petrol talebinin ise günlük 1 milyon 300 bin varil artışla ortalama 98 milyon 900 bin varil olması bekleniyor. Yıllık talepte 33 milyon 900 bin varil ile Asya Pasifik ülkeleri başı çekerken, bunu 31 milyon 400 bin varil ile Amerika kıtası ve 15 milyon varil ile Avrupa izliyor.