Ekimde en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

02.11.2019 13:34

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 816 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 934 milyon 796 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 554 milyon 685 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Ekim ayında en fazla ihracat artışı yüzde 95,2'yle fındık ve mamülleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik azalışla 12 milyar 426 milyon 864 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 12,3'lük artışla 2 milyar 428 milyon 60 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 9,7'lik azalışla 374 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

-En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı



Ülke verilerine bakıldığında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,49 milyar dolar ile Almanya, 982 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 978 milyon dolar ile Irak oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,3 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 65,7 olarak gerçekleşti. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı ekimde yüzde 48,4 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; ekim ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6,19 milyar dolarla İstanbul, 1,43 milyar dolarla Bursa ve 1,34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise ihracatını 3 kata çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun, yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ve yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyon'da yaşandı. Giresun ve Düzce'de ihracat artışında fındık sektörü etkili olurken, Afyon'da hububattaki artış başarıyı getirdi.

Ay boyunca 179 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 5,9 milyar TL oldu. 7 bin 213 firma ekim ayında beyannamelerinde TL'yi tercih etti.

-10 aylık parite kaybı 4,2 milyar dolar

Miktar bazında ihracatta ise ekimde yüzde 23,3 artışla 15 milyon tona, yılın ilk 10 ayında yüzde 19,1 artışla 122,8 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ekim ayında Avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 302,4 milyon dolar olurken, yılın ilk 10 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 4,2 milyar dolar oldu.

İM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2018 2019 Değişim ('19/'18) Pay(19) (%) 2017 - 2018 2018 - 2019 Değişim ('19/'18) Pay(18) (%) I. TARIM 2.161.632 2.428.060 12,3 14,9 22.534.862 23.161.114 2,8 14,0 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.500.306 1.728.729 15,2 10,6 15.105.485 15.186.841 0,5 8,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 645.860 699.712 8,3 4,3 6.565.315 6.783.924 3,3 3,8 Yaş Meyve ve Sebze 201.896 224.392 11,1 1,4 2.424.109 2.161.352 -10,8 1,2 Meyve Sebze Mamulleri 141.434 148.898 5,3 0,9 1.538.425 1.561.127 1,5 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 176.873 190.336 7,6 1,2 1.396.079 1.428.818 2,3 0,8 Fındık ve Mamulleri 177.939 347.328 95,2 2,1 1.663.970 1.924.851 15,7 1,1 Zeytin ve Zeytinyağı 28.307 21.624 -23,6 0,1 407.665 298.584 -26,8 0,2 Tütün 122.859 90.460 -26,4 0,6 1.008.117 926.134 -8,1 0,5 Süs Bitkileri ve Mam. 5.138 5.980 16,4 0,0 101.806 102.050 0,2 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 221.853 207.594 -6,4 1,3 2.495.372 2.544.819 2,0 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 221.853 207.594 -6,4 1,3 2.495.372 2.544.819 2,0 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 439.473 491.737 11,9 3,0 4.934.006 5.429.454 10,0 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 439.473 491.737 11,9 3,0 4.934.006 5.429.454 10,0 3,0 II. SANAYİ 12.702.878 12.426.864 -2,2 76,1 134.903.897 138.051.301 2,3 76,7 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.115.049 1.108.810 -0,6 6,8 12.436.288 12.179.404 -2,1 6,8 Tekstil ve Hammaddeleri 759.073 705.574 -7,0 4,3 8.508.424 8.017.081 -5,8 4,5 Deri ve Deri Mamulleri 142.956 148.236 3,7 0,9 1.668.149 1.686.339 1,1 0,9 Halı 213.020 254.999 19,7 1,6 2.259.714 2.475.984 9,6 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.582.936 1.934.796 22,2 11,8 17.109.292 19.942.758 16,6 11,1 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.582.936 1.934.796 22,2 11,8 17.109.292 19.942.758 16,6 11,1 C. SANAYİ MAMULLERİ 10.004.893 9.383.259 -6,2 57,4 105.358.318 105.929.139 0,5 58,9 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.560.769 1.554.685 -0,4 9,5 17.668.386 17.675.032 0,0 9,8 Otomotiv Endüstrisi 2.918.844 2.816.795 -3,5 17,2 31.457.325 30.603.292 -2,7 17,0 Gemi ve Yat 130.755 42.330 -67,6 0,3 1.168.834 837.247 -28,4 0,5 Elektrik Elektronik 1.112.818 1.073.891 -3,5 6,6 11.355.071 11.306.049 -0,4 6,3 Makine ve Aksamları 702.343 711.883 1,4 4,4 7.131.043 7.780.601 9,1 4,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 715.231 720.367 0,7 4,4 7.992.091 8.123.233 1,6 4,5 Çelik 1.489.947 1.173.690 -21,2 7,2 14.635.598 14.838.549 1,4 8,2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 261.501 295.526 13,0 1,8 2.956.349 3.440.521 16,4 1,9 Mücevher 471.253 267.295 -43,3 1,6 4.426.099 3.960.048 -10,5 2,2 Savunma ve Havacılık Sanayii 206.633 280.620 35,8 1,7 1.931.760 2.618.270 35,5 1,5 İklimlendirme Sanayii 422.414 438.404 3,8 2,7 4.511.684 4.631.695 2,7 2,6 Diğer Sanayi Ürünleri 12.385 7.773 -37,2 0,0 124.078 114.601 -7,6 0,1 III. MADENCİLİK 415.068 374.790 -9,7 2,3 4.583.146 4.348.531 -5,1 2,4 Madencilik Ürünleri 415.068 374.790 -9,7 2,3 4.583.146 4.348.531 -5,1 2,4 T O P L A M (TİM) 15.279.578 15.229.715 -0,3 93,2 162.021.905 165.560.946 2,2 92,0 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 397.282 431.366 8,6 2,6 4.630.906 5.166.559 11,6 2,9 ÖZEL İHRACAT TOPLAMI 15.676.860 15.661.081 -0,1 95,9 166.652.811 170.727.504 2,4 94,9 Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 912.717 674.531 -26,1 4,1 8.716.237 9.186.013 5,4 5,1 GENEL İHRACAT TOPLAMI 16.589.577 16.335.611 -1,5 100,0 175.369.048 179.913.518 2,6 100,0

Kaynak: AA