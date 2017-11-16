Ekimde 697 Firmaya Dahilde İşleme İzin Belgesi Verildi

Dahilde işleme rejimi kapsamında ekimde 697 firma için izin belgesi düzenlendi.



Ekonomi Bakanlığının ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, ekimde 697 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 4 yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 hariçte işleme izin belgesi, 76 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.



Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 20 oldu.