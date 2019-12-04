04.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:20

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ekim ayında 637 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bakanlığın, Ekim 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, ekimde 637 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 419 milyon 58 bin 109 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 14 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.



Öte yandan, sabit yatırım tutarı 2 milyar 55 milyon 120 bin 486 lira olan ve 1549 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 33 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.



Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 5 milyar 524 milyon 92 bin 493 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 11 bin 378 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA