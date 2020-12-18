Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

18.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:14
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Korkuteli, Elmalı ilçelerindeki çiftçiye tohum desteği verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş, Korkuteli, Elmalı ilçelerindeki çiftçiye tohum desteği verdi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekim yapılmayan alanların tarıma geri kazandırılması amacıyla yerli tohumların yaygınlaşması için buğday desteği yaptı.

Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalılı üreticilerden gelen talepleri değerlendiren belediye ekipleri, 10 ton tohum ve gübre desteğinde bulundu. Bu ilçelerde ata tohumlarının ekimi gerçekleştirildi. Her yıl ekilemeyen alanların daha da genişletilerek tarıma kazandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki aylarda yem bitkisi ve arı otu destekleriyle üreticiye destek vermeyi sürdürecek. Yem bitkisiyle ilgili 1530 çiftçiye ait yaklaşık 28 bin dekar arazi için talep gelirken, arıcılık yapan 250 üreticiyle beraber 15 bin dekar arazide flora çalışması yapılarak bal üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye tohum desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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