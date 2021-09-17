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Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan'ın mısır ekmek için sürdüğü tarlada bulunan ve "antik fil" fosiliyle büyük benzerlik gösteren kemikler, bilim insanlarınca incelemeye alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Orçan'ın mısır ekmek için sürdüğü tarlada bulunan ve "antik fil" fosiliyle büyük benzerlik gösteren kemikler, bilim insanlarınca incelemeye alındı.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Orçan, mısır ekmek için kiraladığı tarlayı sürdüğü sırada traktörün pulluğuna sert bir cismin takıldığını fark etti.

Orçan, traktörü durdurarak incelediği cismin büyük bir hayvana ait kemik parçası olduğunu düşünerek durumu tarlasına yakın bir alanda araştırma yapan bilim insanlarına haber verdi.

Tarlaya gelen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, ilk incelemesinde kemiklerin bir file ait olabileceğini değerlendirdi.

Çıkan parçaların detaylı incelenmesi gerektiğini belirten Alkan, AA muhabirine, parçaların kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen "antik fil" fosili ile büyük benzerlik gösterdiğini söyledi.

Kendilerinin de bölgeye yakın bir alanda kurtarma kazısı yaptığını aktaran Alkan şöyle konuştu:

"Biz burada yaklaşık üç haftadır kazı çalışması yapıyoruz. Bölgede çiftçilik yapan bir vatandaşımızın tarlasında bulduğu kemikler dikkatini çekince bize geldi. Biz de alana geldik ve incelemelerde bulunduk. Parçalara bakıldığında neredeyse tüm bir fil çıkardık ve çok sevinçliyiz.

Buradaki alan çok büyük olduğundan bizim her yere ulaşmamız pek mümkün değil. Vatandaşların bize ulaşıp her şeyi bilgi vermesi, destek olmaları bizi çok sevindiriyor."

Dr. Öğretim Üyesi Yarenkür Alkan, eserlerin şu an için koruma altına alındığını, incelemelerin tamamlanmasıyla uygun yerde sergileneceğini kaydetti.

Çiftçi Yılmaz Orçan da mısır ektiği tarlada seyrek olan alanları sürdüğü sırada pulluğa takılan kemik parçalarını görünce bölgede kazı çalışması yapan yetkililere haber verdiğini ifade etti.

Bu arada aynı bölgede bulunan 3000-3500 yıllık olduğu tespit edilen antik fil iskeleti, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesinde ışık, ses ve görüntü efektleri kullanılarak sergileniyor.

Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

Ekim için sürülen tarlada fil fosili bulundu

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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