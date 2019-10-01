Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto
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Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto

Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.Çin'in ulusal bayram ilan ettiği 1 Ekim'de, Hindistan'daki Tibetliler yüksek güvenlikli ve sıkı korunan Yeni Delhi Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi.

01.10.2019 15:16
Ekim Devrimi'nin yıl dönümünde Tibetlilerden Yeni Delhi'de protesto

Onlarca Tibetli gösterici, Çin'in Yeni Delhi Büyükelçiliği'ne girmeye çalışırken polisle çatıştı.


Çin'in ulusal bayram ilan ettiği 1 Ekim'de, Hindistan'daki Tibetliler yüksek güvenlikli ve sıkı korunan Yeni Delhi Büyükelçiliği önünde protesto eylemi düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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