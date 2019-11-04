Ekim ayının zam şampiyonu erkek kazağı oldu

04.11.2019 10:25

Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok ucuzlayan ise yurt içi turları oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Söz konusu dönemde en fazla fiyat artışı görülen ürün yüzde 43,70 ile erkek kazağı olurken, en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 25,23 ile yurt içi turları olarak gerçekleşti.

Fiyatı en çok artan ürünler listesinde erkek kazağının ardından yüzde 40,46 ile çocuk kazağı gelirken, yüzde 38,94'lük fiyat artışı ile erkek kabanı üçüncü sırada yer aldı. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise şöyle sıralandı;

Aylık olarak en yüksek artış gösteren ürünler

Kazak (erkek için) yüzde 43,70

Kazak (çocuk için) yüzde 40,46

Kaban yünlü (erkek için) yüzde 38,94

Hırka (kadın için) yüzde 38,02

Erkek mont yüzde 36,84

Kaban (kadın için) yüzde 33,97

Bot (kadın için) yüzde 32,38

Bot (erkek için) yüzde 32,18

Kabak yüzde 23,22

Çarliston biber yüzde 22,75

Sweatshirt (çocuk için) yüzde 20,87

Şehirler arası tren ücreti yüzde 20,64

Otoban geçiş ücreti yüzde 20,43

Sivri biber yüzde 18,97

Salatalık yüzde 18,06

Sarımsak yüzde 17,65

Domates yüzde 15,97

Elektrik ücreti yüzde 14,90

Gazeteler yüzde 11,44

LPG dolum ücreti yüzde 9,35

Bu dönemde en çok ucuzlayan ürün yüzde 27,66 ile yurt içi turlar oldu. İkinci sırada yüzde 25,23 fiyat azalışıyla limon yer alırken, üçüncü sırada yüzde 15,38 azalışla limon bulundu. En çok ucuzlayan ürünler listesi şu şekilde oluştu;

Aylık olarak en çok ucuzlayan ürünler

Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 27,66

Limon yüzde 25,23

Havuç yüzde 15,38

Elma yüzde 12,17

Taze fasulye yüzde 8,50

Şehirler arası otobüs ücreti yüzde 5,03

Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 4,87

Nevresim takımı yüzde 4,08

Kuru fasulye yüzde 3,81

Klima yüzde 3,67

Yer fıstığı yüzde 3,55

Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 2,96

Muz yüzde 2,86

Fındık içi yüzde 2,82

Televizyon yüzde 2,81

Yeşil soğan yüzde 2,76

Salça yüzde 2,59

Nohut yüzde 2,26

Tavuk eti yüzde 2,22

Dana eti yüzde 1,67

(İHA)

Kaynak: İHA