Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı
Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı.
04.11.2019 10:01
Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı - İSTANBUL
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