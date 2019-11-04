Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı.

04.11.2019 10:01
Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı

Ekim ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2 arttı - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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