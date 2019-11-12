Ekim ayında Kayseri Havalimanı'nda 208 bin 491 yolcuya hizmet verildi
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Kayseri Havalimanı iç hat yolcu trafiği 179.592, dış hat yolcu trafiği 28.899, toplam yolcu trafiği ise 208.491 oldu.
2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.087, dış hatlar uçak trafiği 206 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.293 olarak gerçekleşti.
2019 yılı Ekim ayında Kayseri Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 2.408 ton oldu.
10 Aylık Gerçekleşmeler
Kayseri Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1.963.104, uçak trafiği 12.581 yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 22.822 ton olarak gerçekleşti. - KAYSERİ