Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.070 oldu.

11.11.2019 14:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:42
Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.070 oldu.


2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 568 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 540 ton oldu.


10 Aylık Gerçekleşmeler


Erzurum Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 863.852, uçak trafiği 6.023, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.720 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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