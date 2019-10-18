18.10.2019 20:31

Ekim ayında çocukların süs havuzu keyfi

Süs havuzunun kenarındaki uyarı levhasına çıkıp, havuza atladılar

ANTALYA - Antalya'da ekim ayında sıcaktan bunalan çocuklar, evlerine yakın bölgedeki parklarda yer alan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, parktaki uyarı levhasının üzerine çıkarak yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuza dahi atladı.

Antalya'da ekim ayında sıcak havadan bunalan bazı çocuklar, denize gitmek yerine parklardaki süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti. Kentte hava sıcaklığı 26 derece, nem oranıysa yüzde 73 olarak ölçülürken, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'ndeki Neşet Ertaş Parkı'na gelen ve yaşları 10-12 arasında değişen çocuklar, kıyafetlerini çıkarıp süs havuzuna girdi. Hijyenik olmayan havuzda uzun süre yüzen çocuklar, akrobatik atlayışlar gerçekleştirdi.

Uyarı levhasının üzerine çıkıp atladılar

Bazı çocuklar, süs havuzunun hemen yanındaki 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhasının üzerine çıkarak, yarım metre derinliğindeki havuza dahi atladı. Çocuklar, kendisini 'tehlikeli' diye uyaran gazeteciye ise, 'Bize bir şey olmaz dayı' diyerek cevap verdi.

Bir süre daha havuzda serinleyen çocuklar, ardından kıyafetlerini giyip parkta oynamaya devam etti.

Kaynak: İHA