"Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni hükümete teslim etmek istiyorum"
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"Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni hükümete teslim etmek istiyorum"

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" dedi.

17.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:51

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" dedi.

Son günlerde hakkında istifa edeceği yönünde iddiaların bulunduğu Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan açıklama geldi. Devlet televizyonunda konuşan Başbakan es-Serrac, Ekim ayı sonuna kadar istifa etmek istediğini bildirdi. Es-Serrac, "En geç Ekim ayı sonuna kadar görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" şeklinde konuştu. Es-Serrac, "Umarım komite çalışmalarını tamamlayacak ve yeni bir başkanlık konseyi ve başbakan seçecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 Eylül'de ABD'li Bloomberg haber sitesinde yer alan haberde es-Serrac'ın görevinden istifa etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Serrac'a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Serrac'ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre'de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği ifade edilmişti. Serrac ve yardımcılarının konuyu Libyalı ve uluslararası ortaklarıyla görüştüğünü ileri sürülen haberde, Serrac'ın istifasını hafta sonuna kadar duyurmasının beklendiği belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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