Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

03.10.2019 19:33

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı, saat 15.00'te başladı.

Toplantıda CHP'li Meclis Üyesi Feridun Tümer ile AK Parti'li Meclis Üyesi Mithat Bulut mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantıda; CHP Meclis Üyesi Erhan Engin'in yer altı çöp konteynerleri alanlarının belirlenmesi, Barış Parkı civarındaki ulaşım aksaklığının giderilmesi için verdiği önergeler ile Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın İzzetiye Mahallesi'ndeki okulun 10 yıllığına kiralanması hususuna ilişkin önergesi ile 1 vatandaşın imar planı değişikliği isteğini içeren önerge oy birliği ile gündeme ilave edildi.

Toplantıda daha sonra gündem maddelerine geçildi.

İlk olarak Atakent Konutları yönetiminde belediyenin temsil ilişkisinin sona erdirilmesi hususunun görüşüldü.

Hukuk İşleri Müdürü Av. Orkan Özkaya'nın bilgilendirmesinin ardından daha önce 4 temsilci bulunan Atakent Konutları yönetimindeki temsil ilişkisinin sonlandırılması oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı, çevre kirliliğinin giderilmesi için 160.000 TL şartlı yardım konusunun görüşülmesi ile sürdü.

Temizlik İşleri Müdürü Yasin Paçaman konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Şartlı Nakdi Yardım Programı kapsamında Belediyemize Gelen 160.000 TL Şartlı Nakdi Yardımın kullanımı ile ilgili Belediye Başkan'ına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından yardım tahsisinin teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi, Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi konusu Meclis yetkisinde. Verilecek karara göre süreç devam edecek."

Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı çevre kirliliğinin giderilmesi için 500.000.00 TL şartlı yardım konusunun görüşülmesi ile devam etti. Madde hakkında Paçaman şu bilgileri Meclis üyeleriyle paylaştı: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Şartlı Nakdi Yardım Programı kapsamında Belediyemize Gelen 500.000 TL Şartlı Nakdi Yardımın kullanımı ile ilgili Belediye Başkan'ına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından yardım tahsisinin teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi, Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi kapsamında çöp konteyneri yıkama ve dezenfektan araç alımı ile ilgili yetki verilmesi konusu Meclis'imizce görüşülüyor. Verilecek karara göre süreç devam edecek."

Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra çevre kirliliğinin giderilmesi için 3.000.000 TL Şartlı Yardım konusunun görüşülmesi ele alındı.

Madde hakkında bilgi veren Yasin Paçaman, şöyle konuştu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Şartlı Nakdi Yardım Programı kapsamında Çevre Kirliliğinin Giderilmesi ile ilgili Olarak Belediye Başkan'ına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından yardım tahsisinin teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi, Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi konusunun Meclis Makamınca görüşülmesi ele alınıyor. Bu madde kapsamında 3000 Adet 770 lt galvaniz çöp konteyner alımı planlanıyor."

Madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü ilgilendiren maddelere geçildi ve bu bölümde İmar ve Şehircilik Müdürü Erdi Kılıç ile Şehir Plancısı Güliz Uslu Ergenler bilgiler verdi.

117 Pafta, 396 Ada 12 Nolu Parsele İlişkin Plan Değişikliği Talebinin görüşülmesi ele alındı. Madde İmar Komisyonu'nun görüşü doğrultusunda oybirliği ile reddedildi.

Karayolları sorumluluğundaki Uzunköprü-Keşan Devlet Yolu İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi ele alındı.

İmar Komisyonu'nun raporu doğrultusunda madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra Süleyman Sayman'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi, Millet Caddesi 800 Ada, 10 Parselin imar planlarında konut alanı vasfının Konut+Ticaret (TİCK-2) olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi maddesi ele alındı. Madde oybirliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısı, Leman Üzen'in 285 Ada'da bulunan İmar Yolu'nun (Ezerçe Sokak) kaldırılması talebinin görüşülmesi ile sürdü. Maddeoybirliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi 842 Ada, 150-153-154 Numaralı Parseller, İspat Cami Mahallesi 1295 Ada,15 Parsel ve Aşağı Zaferiye Mahallesi 272 Ada, 18 Parsellere ilişkin plan değişikliği talebinin görüşülmesi ele alındı. Eski İtfaiye alanında tuhafiyeciler için giyim pazarı oluşturulması, geri kalan günlerde de yerin şehrin otopark ihtiyacı için kullanılmasını içeren madde oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısı daha sonra Belediyenin 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'nın Meclisçe görüşülmesi ile sürdü. Stratejik planın hazırlanması ile ilgili olarak belediye meclis üyeleri olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür edildi. Hazırlanan planın Meclis üyelerine verilip incelenmesi ve daha sonra yeniden görüşülmesi için bir sonraki Meclis toplantısına bırakıldı.

CHP Meclis Üyesi Erhan Engin'in yer altı çöp konteynerleri alanlarının belirlenmesi önergesi oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu'na, Büyük Cami Mahallesi Barış Parkı civarındaki trafik akışının rahatlatılması amacıyla verdiği önerge oybirliği ile Ulaştırma Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda daha sonra İzzetiye Mahallesi'ndeki okul alanının 3 yıl için değil 10 yıl için kiralanmasını içeren madde oy çokluğuyla görüşüldü ve madde oy çokluğuyla bir sonraki Meclis toplantısına ertelendi.

Toplantıda daha sonra Barış Ekşi'nin imar planı değişikliğini içeren önergesi oybirliği ile İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edildi.

Toplantı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.

Toplantıyı; AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, İYİ Parti'li yöneticiler izledi.

Kaynak: Bültenler