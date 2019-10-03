Ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

03.10.2019 11:27

Karabük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı, Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonunda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.



Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.



Karabük Belediye Meclisi Kasım Ayı toplantısı 06 Kasım 2019, Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye binasındaki Meclis Salonunda toplanmak üzere sonra erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA