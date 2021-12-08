Ekim Ayı Karar Özetleri

KÜTAHYA (Habermetre) - KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ 2021 YILI EKİM AYI KARAR ÖZETLERİNo : Konusu : 102- Tavşanlı ilçesi, Erikli, Aydınlar, Kocayeri köylerimize Eğrigöz Dağından gelen köy grup suyu kaynağına isale hattına gelmeden su kayıpları artığından kaynağın üst noktasına su kaybı yaşanmadan aynı isale hattına ilavesi konuluönerge hakkında hazırlanan ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 103-Simav ilçesi, Karakoca köyü içme suyu su deposunun yenilenmesi konulu önerge hakkında hazırlanan TARIM VE KÖYE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 104- Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kozluca köyünde köy anayolunun terklerinin yapılarak mevcut yola uygun yolun açılması amacıyla köy yerleşik alanı ve civarını gösteren kadastro paftası üzerine yolun işlenmesine ilişkin 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesi esaslarına göreonaylanarak karara bağlanması kabul edildi. 105- Simav ilçesi, Hisarbey köyü içme suyu isale hattının yenilenmesikonulu önerge hakkında hazırlanan EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 106-Altıntaş Aslanapa yolu üzerinde 2 km'lik yol üzerinde inşaat ve zahireci işyerlerinin çoğaldığından yolun genişletilmesi konulu önerge hakkında hazırlanan İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU raporu kabul edildi. 107- Gediz ilçesi Ilıcasu köyünde bulunan tarihi çamaşırlığın restore ve bakımının yapılması konulu önergehakkındahazırlanan ARAŞTIRMA (AR-GE) İŞGÜCÜ VE ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU raporu kabul edildi. 108- 5434/5513 hissesi Kütahya İl Özel İdaresine ait; Kütahya İli Emet İlçesi Dere Mahallesi 469 ada 1 parselde bulunan 5. 513, 00 m2 yüzölçümlü "Kargir Üç Katlı Okul Binası" nitelikli taşınmazın, mülkiyeti Emet Belediyesine ait; Kütahya İli Emet İlçesi Hamam Mahallesi 741 ada 36 parselde bulunan 966, 92 m2 yüzölçümlü "İçinde 8 Dükkan Bulunan Avlulu Han" nitelikli taşınmaz ile takas/trampa edilmesi kabul edildi. 109-Simav İlçesi, Gılmanlar köyünün su sıkıntısı olduğundan belirlenen bir yere sondaj yapılması konuluönerge hakkında hazırlanan ALTYAPI VE JEOTERMAL KOMİSYONU raporu kabul edildi. 110- Tavşanlı ilçesi, Şahin köyü yol ayrımından sonra Köreken yolundaki tehlikeli virajın düzeltilmesi konulu önergehakkındahazırlanan PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU raporu kabul edildi. 111- Kütahya ili, Altıntaş İlçesi Bozbay Mahallesi 125 ada, 1 parselde bulunan taşınmazın "Hükümet Konağında bulunan bazı kurumların hizmet verebilmelerini sağlamak" amacıyla; İlçe Kaymakamlığına (Mal Müdürlüğüne) tahsis edilmesi kabul edildi. 112- İlimize bağlı Simav ilçesinde kurulması planlanan Simav Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinde kurucu üye olarak İl Özel İdaresi 9 üye ile temsil edileceğinden, 9 asıl ve 9 yedek üye seçiminin yapılması kabul edildi.

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