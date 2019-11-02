Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

02.11.2019 14:27
Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın salona gelişi

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması DENİZLİ - Ekim ayı ihracat rakamları, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Kaynak: AA

VİDEO: Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et