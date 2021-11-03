Ekim ayı enflasyon oranı kaç oldu? SON DAKİKA enflasyon rakamları açıklandı! TÜİK TCMB enflasyon oranı ve rakamları

Ekim ayı enflasyon kaç oldu? sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Enflasyon azaldı mı yükseldi mi? Enflasyon Oranı yüzde kaçtır? Açıklanan son verilere göre geçtiğimiz Eylül ayında enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Ekim ayında ise enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu

EKİM AYI ENFLASYON KAÇ OLDU?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay yüzde 2,39 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.

EYLÜL AYINDA ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU 2021?

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yıllık bazda enflasyon oranı : % 19,58

% 19,58 2021 Eylül ayı enflasyon yüzde kaç arttı : %1,25

YILLIK TÜFE'YE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haber leşme, %7,32 ile giyim ve ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK TÜFEYE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile haber leşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,63, AYLIK %1,50 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,72 artış gerçekleşti.

ENFLASYON ORANI ARTTI MI DÜŞTÜ MÜ 2021?

Açıklanan verilere göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu.

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